Kind gewond in speelcircus Bambini

Bij het indoor-speelpaleis Bambini in Vlissingen heeft woensdagmiddag een 10-jarig kind zijn been gebroken. Volgens eigenaar Corné Seijner van Bambini is de jongen ongelukkig terechtgekomen op een springkussen en brak hij daarbij zijn been.

Het ongeluk gebeurde iets voor 15:00 uur in de indoor-speeltuin. Bij het speeltoestel stond een toezichthouder van Bambini. Volgens Seijner voldoet het toestel aan alle eisen. Weinig ongelukken "Bij Bambini gebeuren vrijwel nooit ernstige ongelukken. Er is weleens een kind met een bloedneus of iemand die wat pijn heeft door een val", zegt de eigenaar. "Het is de eerste keer dat dit bij ons is gebeurd. De medewerkers zijn dus erg geschrokken door dit ongeluk". Bambini heeft zelfstandig een melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).