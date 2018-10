Plastic apart houden hoeft straks misschien niet meer

(foto: Omroep Zeeland)

AVR bouwt momenteel een scheidingsinstallatie waarmee plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons kunnen worden gescheiden uit de rest van het afval. Die installatie is in 2020 klaar. AVR heeft de Zeeuwse gemeenten nu aangeboden om van deze installatie gebruik te gaan maken.

OLAZ

De gemeenten in Zeeland werken in hun afvalbeleid samen in de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Dat staat voor het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Nu is het in alle Zeeuwse gemeenten mogelijk om plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons gescheiden in te zamelen. In sommige gemeenten wordt dit huis aan huis opgehaald, in andere moet het worden weggebracht naar een container in de buurt.

Onderzoek naar opbrengst

In het onderzoek van de OLAZ of wel of niet gebruik zal worden gemaakt van het aanbod van AVR wordt gekeken naar de opbrengst van het ingezamelde plastic en naar de kosten voor de inzameling en het transport. Die worden vergeleken met de opbrengsten en kosten van nascheiding. Ook worden andere voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen.

Als in de toekomst plastic verpakkingen en drankenkartons met het restafval (grijze kliko) mogen worden meegegeven, blijft het belangrijk om ander afval wél apart te houden, zoals GFT-afval, papier, glas en textiel. Van GFT-afval (groente-, fruit-, en tuinafval en etensresten) wordt compost gemaakt. Ingezameld glas is de grondstof voor nieuw glas en van textiel kunnen nieuwe stoffen worden gemaakt.