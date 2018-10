Zorgcomplex De Blauwe Hoeve 50 jaar! 'Als de liefde maar blijft'

Maddy Knibbeler die er al sinds 1977 werkt, heeft De Blauwe Hoeve zien groeien van klein verzorgingshuis naar het grote zorgcomplex wat het nu is. Het is bijna een wijk op zich. Ook de manier van zorgen heeft ze zien veranderen. "Toen ik hier kwam werken hadden we een grote afdeling met dertig bewoners. En iedereen zat door elkaar", vertelt ze. "Mensen met somatische problemen en mensen met dementie. Dat leefde ook samen, en dat was niet altijd even gemakkelijk."

De bewoners leefden niet alleen samen, maar sliepen ook samen. Vaak op zespersoonskamers, waar de privacy ver te zoeken was. "Het klinkt allemaal wel gezellig, maar je had alleen maar een bed, een nachtkastje, kledingkast en een prikbordje, en that's it." Tegenwoordig hebben de bewoners een eigen appartementje met de voorzieningen die ze nodig hebben.

Vroeger werd er gefeest. Dat is nu wel een beetje soberder geworden" Maddy Knibbeler

Het zorgcomplex heeft zich volgens Knibbeler altijd onderscheiden van anderen, omdat het altijd vooruitstrevend is geweest. "Als ik nu door de foto's van vroeger blader, dan denk ik: nou we waren altijd toch wel ver voor onze tijd en we zijn met alle ontwikkelingen meegegaan."

'De feestjes waren vroeger wel beter'

Maar niet alle veranderingen binnen het complex zijn goed geweest, vindt ze. "Vroeger werd er gefeest. Dat is nu wel een beetje soberder geworden", zegt ze met een knipoog. "Als er dan zo'n jubileum was zoals nu, dan hadden we een hele week feest met diners en buffetten en gebak, noem maar op. Wat betreft de feesten was het vroeger een super tijd. Ze grepen elke gelegenheid aan om iets te vieren."

Het volgende jubileum zal ze hoogstwaarschijnlijk niet meemaken als medewerker van De Blauwe Hoeve, want Knibbeler laat doorschemeren dat ze binnen niet al te lange tijd met pensioen gaat. Maar wat er in de afgelopen decennia allemaal al is veranderd, of in de toekomst nog gaat veranderen, één ding zal altijd hetzelfde blijven bij de Blauwe Hoeve: "De liefde. De liefde voor de mensen. De liefde geven en de liefde krijgen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Het is het mooiste beroep van de wereld", zegt ze met licht waterige ogen.