'Mogelijk 1 miljoen euro extra voor fietsvoetveer'

Een volle zaal bij een bijeenkomst over de toekomst van het fiets-voetveer (foto: Omroep Zeeland)

"We steken als Sluis onze nek uit met deze bijeenkomst," zei burgemeester Marga Vermue van Sluis aan het begin van het mini-symposium. De toon was gezet: de boot is en blijft een beladen onderwerp in Zeeland.

Ongemakkelijke feiten

Gedeputeerde Harry van der Maas, die zich min of meer in het hol van de leeuw bevond, beet het spits af. De Provincie Zeeland is sinds 2014 eigenaar van de ferry en de kritiek richt zich dan ook bijna altijd op de bestuurders aan het Abdijplein in Middelburg. De provinciebestuurder kwam met een stuk geschiedenis over de ferry en met de feiten. Zo maken 600.000 mensen jaarlijks gebruik van de veerboot van wie twee derde recreant is.

Al snel kwam de daling van het aantal reizigers ter sprake. Die is voornamelijk te zien buiten het toeristenseizoen "De uitdaging is hoe je in de toekomst in alle jaargetijden meer mensen kan verleiden om gebruik te maken van de boot," zei Van der Maas.

Een miljoen extra voor de boot

Een ander onprettig feit zijn de hoge kosten. De boot kost de provincie 7,2 miljoen euro per jaar en levert maar 1,5 miljoen euro op. Dat betekent dat per passagier bijna 10 euro moet worden bijbetaald. "Kostendekkend maken is een illusie," zei Van der Maas, "maar we willen de boot wel waarborgen." Het is overigens een wettelijke verplichting dat de veerboot blijft.

Mini-symposium over fiets-voetveer in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Een aantal sprekers hielden pitches van vijf minuten. Dat waren achtereenvolgens Neldes Hovestadt voorzitter van VNO-NCW, Ab Pouwer voorzitter van Recron Walcheren, Jean de Houck van Scalda en François Babijn, wethouder van de gemeente Sluis.

Stellingen

De zaal kon stemmen en discussiëren over een aantal stellingen die van deze sprekers kwamen. Zo stelde werkgeversorganisatie VNO-NCW: De toerist mag meer betalen voor de overtocht dan inwoners en studenten. De helft van de aanwezigen was het hiermee eens.

Een andere stelling kwam van de Recron: De Westerschelde Ferry kan alleen in de vaart blijven dankzij de toeristen. De dienstverlening dient daarom afgestemd te zijn op de behoeften aan duurzaam vervoer, beleving en gemak. Vijfenzestig procent vond dit een goed idee.

Scalda, onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, poneerde de stelling:

Als we onze jongeren voor Zeeland en de arbeidsmarkt willen behouden, moeten we geen barrières creëren. Een van de aanwezigen vond de stelling een open deur waarmee je het niet oneens kunt zijn. De meeste mensen waren het inderdaad hiermee eens.

De gemeente Sluis had een stelling: Een goede fietsvoetveerverbinding verhoogt de aantrekkelijkheid van Zeeland. Wij creëren randvoorwaarden om dit te verwezenlijken.

De zaal was het eens met deze stelling.