Toet Toet! Chauffeurs gezocht!

Vrachtverkeer in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Een gegarandeerde baan, 85 procent vergoeding van de opleidingskosten en snel aan de slag kunnen. Het zijn een aantal gunstige voorwaarden om zoveel mogelijk potentiële chauffeurs in de sector te krijgen. Kandidaten konden vanavond al meteen in gesprek met een mogelijke nieuwe werkgever.

Eén van de transportbedrijven die met spoed nieuwe chauffeurs zoeken is Interdistri in Kapelle. "Het werkaanbod is zo groot in Zeeland dat de huidige chauffeurs kunnen gaan shoppen bij andere bedrijven, om meer te verdienen." Martien Schetters is vervoersmanager van het logistiek bedrijf dat vooral is gespecialiseerd in op- en overslag. "We hebben een nieuwe klant binnen en daar hebben we snel mensen voor nodig, want anders moeten we werk laten liggen."

Carrièreswitchers

Op de wervingsavond komen vooral mensen af, die het tijd vinden voor een carrièreswitch. De een is tegelzetter, de ander taxichauffeur, maar hun naam geven ze niet. "Straks leest mijn huidige baas dat ik weg wil. Dat wil ik niet." De goede voorwaarden heeft ze naar Goes gebracht en van de twintig mogelijk toekomstige vrachtwagenchauffeurs gaat bijna driekwart naar huis met een vervolggesprek bij een bedrijf.

De wervingsavonden horen bij de campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Door heel Nederland worden avonden georganiseerd voor toekomstige chauffeurs. De campagne draait al een aantal jaar en leverde in heel Nederland tot nu toe zo'n 3.000 nieuwe chauffeurs op.

Vrachtwagenchauffeurs gezocht