Agressie na het weigeren van nog een biertje

Politieauto (foto: oz)

Volgens de politie die erbij werd geroepen gedroeg de man zich agressief en viel met hem niet te praten. Toen agenten de man naar een politieauto brachten gaf hij een kopstoot tegen een autoruit, die daardoor brak.

Eenmaal in de politieauto bleef hij zich hevig verzetten. De man is opgesloten in een politiecel. Een hondje dat hij bij zich had is voorlopig ondergebracht in het dierenasiel.