Dit is wat we weten van de roofmoord op Kees van Schaik

Op 20 maart 2017 werd het lichaam van Van Schaik gevonden in zijn woning in Rilland. Het lichaam was vastgebonden en toonde tekenen van marteling. De man werd gevonden door zijn buurvrouw. Op de zolder van het huis werd ook een wietkwekerij aangetroffen, waar net was geoogst.

Wie is het brein achter de ripdeal?

De rolverdeling binnen de groep verdachten is tot nu toe nog onduidelijk gebleven. De enige vrouwelijke verdachte zegt dat ze door de rest is gedwongen om mee te gaan naar Rilland en dat ze vreesde voor haar leven. De drie andere verdachten zeggen juist dat zij het brein is achter de ripdeal. De vier verdachten geven allemaal toe dat de de wiet wilden stelen. Het mishandelen en vermoorden van de eigenaar was niet hun idee, is hun betoog.

Twee dagen voor de zaak uitgetrokken

Er zijn twee dagen voor uitgetrokken, omdat de vier verdachten geen Nederlands spreken. Twee tolken moeten de hele zitting voor de Bulgaren vertalen. Daardoor duurt de zitting langer dan gewoonlijk. Ook zijn er vier verdachten en krijgen dus ook vier advocaten tijdens de zitting het woord voor hun pleidooi.

De vier verdachten uit Bulgarije zijn in verschillende landen opgepakt. De enige vrouwelijke verdachte werd als eerst gearresteerd in haar thuisland Bulgarije. Zij is nu 22 jaar en de jongste van de verdachte groep. Twee verdachte mannen van inmiddels 39 zijn door de Italiaanse politie opgepakt in Napels. De laatste verdachte man werd in Duitsland opgepakt. Hij is nu 47.