Zeeland Wordt Wakker: fietsvoetveer, moord Rilland en imagoschade Vlissingen

Rond de 100 belangstellenden praatten over de toekomst van de Westerschelde Ferry. (foto: Omroep Zeeland)

Fietsvoetveer

Misschien komt er een miljoen euro extra voor het fietsvoetveer tussen Breskens en Vlissingen. Gedeputeerde Harry van der Maas gaat daarvoor pleiten in Provinciale Staten.

Onderzoek na vondst vermoorde man (foto: HV Zeeland)

Moord Rilland

In maart 2017 werd Kees Van Schaik uit Rilland dood gevonden in zijn huis. De rechtbank buigt zich vandaag en morgen over de zaak tegen vier verdrachten.

Archieffoto van mariniers tijdens een oefening op het Vlissingse Badstrand. (foto: ANP)

Imago

De Vlissingse Wethouder Albert Vader is het zat. Door de aanhoudende berichten dat mariniers niet naar Vlissingen willen komen loopt zijn stad imagoschade op.

Twee bronstige damherten in Oranjezon (foto: Jan Berghout, Middelburg)

Weer

Het is vandaag zwaar bewolkt en vooral vanmiddag kan er soms wat motregen vallen. Bij een matige westelijke wind is het maximaal 14 graden.