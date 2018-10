Boek over redding Zeeuwse visser: 'zijn rotsvaste geloof trof mij'

Het verhaal van visser Rob van Belzen die overboord sloeg en enkele uren in het koude water overleefde, verschijnt vandaag in romanvorm. Bo van Scheyen uit Vlissingen heeft het vastgelegd in Naar het hart van de zee. De wonderlijke redding van een Zeeuwse visser. "Zijn rotsvaste geloof trof mij".

Op 9 september 2015 valt visserman en schipper Rob van Belzen overboord. Hij draagt geen reddingsvest. Zijn trawler ARM-14 vaart op dat moment honderden kilometers uit de Deense kust en verdwijnt langzaam uit zicht. Urenlang ligt hij in het koude water.

Voor het boek sprak Van Scheyen met Rob van Belzen over de uren die hij doorbracht in het steenkoude water. De schrijfster was vooral onder de indruk van de overtuiging van Van Belzen dat hij is gered door tussenkomst van Goed. "Medisch gezien had hij dit niet kunnen overleven." Hoe de redding precies is gegaan, wil ze niet zeggen. Dat staat uitgebreid in het boek.

Het boek verschijnt vandaag bij Mozaiek in Gorinchem. De Zeeuwse presentatie staat gepland voor zaterdag 27 oktober in Arnemuiden.