Van Sprundel stopt: 'Het hoofd wil wel, maar het lichaam niet meer'

Niek van Sprundel juicht nadat hij voor Hoek heeft gescoord in de KNVB Beker tegen ASWH (foto: Orange Pictures)

Van Sprundel (33) speelde in Zeeland voor Aardenburg en Hoek. In België droeg hij het shirt van Dikkelvenne, Zelzate, Maldegem en Eeklo. Ook kwam hij uit voor Jong Zeeland en het Zeeuws Elftal, dat bestaat uit de beste Zeeuwse amateurvoetballers.

Zeeuws topscorer

In zijn periode bij Aardenburg werd Van Sprundel drie keer Zeeuws topscorer in het amateurvoetbal. Hij scoorde meer dan 150 doelpunten. Daarna zocht hij het hogerop. Ook bij Zelzate was hij trefzeker.

"In vier seizoenen ongeveer 130 doelpunten. Ik denk dat ik in mijn hele carrière rond de driehonderd doelpunten heb gemaakt in officiële wedstrijden. Zelfs nog iets meer denk ik."

Liesklachten

In de zomer van 2017 keerde Van Sprundel terug naar de Nederlandse competitie, naar Hoek. Bij de (toen nog) Hoofdklasser scoorde hij acht doelpunten in veertien wedstrijden, maar al snel kreeg hij liesklachten. Daardoor moest hij noodgedwongen al na één seizoen vertrekken bij Hoek.

Van Sprundel probeerde het nog bij Aardenburg, in de vijfde klasse. "Al in de eerste bekerwedstrijd tegen Groede voelde ik dat het weer niet goed zat. Ik heb nog drie wedstrijden gespeeld, eigenlijk tegen beter weten in. Ik had nog wel twee jaar willen voetballen. Helaas gaat het niet meer."

Niek van Sprundel na zijn doelpunt Hoek tegen Heracles (foto: Orange Pictures)

Belangrijkste goal

Van Sprundel maakte veel doelpunten die beslissend waren, maar de treffer namens Hoek tegen Heracles Almelo blijft hem vooral bij. Hoek verloor in de KNVB Beker in oktober 2017 met 3-1 van de profs uit Almelo.

"Het was het laatste doelpunt waar ik nog echt fit was. En vooral de omstandigheden speelden mee. Scoren voor negenduizend toeschouwers maak je toch niet dagelijks mee. Dat vergeet je niet meer", aldus Van Sprundel.

Hulptrainer bij Hoek is misschien wel wat voor mij." Niek van Sprundel

Supporters

Van Sprundel kijkt terug op een mooie tijd, waarin hij veel mensen dank verschuldigd is. "Familie, vrienden, clubs en bestuursleden. Er waren altijd wel supporters die kwam kijken. Ook toen ik bij Dikkelvenne speelde. Dat was toch een uur rijden voor ze. Dat vond ik wel heel mooi altijd."

Toekomst

Over zijn toekomst heeft Van Sprundel nog niet nagedacht. "Eerst maar eens even dit laten bezinken, daarna zien we wel. Hulptrainer bij Hoek is misschien wel wat voor mij."

