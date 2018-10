Zes kanshebbers Onderwijsprijs Zeeland

Gedeputeerde Van der Maas zal de winnaar bekendmaken (foto: Omroep Zeeland)

De Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie waar het ministerie en alle provincies in deelnemen. De bedoeling is om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs voor het voetlicht te brengen. Sinds 1993 wordt daarom een prijs uitgereikt voor een aansprekend project dat de scholen zelf hebben bedacht.

Dit jaar hebben in de categorie basisonderwijs Omnis Kindcentrum De Reiger in Heinkenszand, Groen OKC De Meidoorn in Nisse en Basisschool De Twijn in Terneuzen een nominatie te pakken. Het Lodewijk College in Terneuzen, het Centrum voor Toptechniek in Terneuzen en Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee maken kans in de categorie voortgezet onderwijs.

Een jury - die bestaat uit onderwijsbestuurder Myriam Boekens, journalist Bert van Leerdam en Statenlid Jeffrey Oudeman- maakt uit de projecten die afgelopen jaar zijn uitgevoerd een keuze.

