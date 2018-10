Verdachte inbraak Vogelwaarde opgepakt

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

De politie kreeg rond 19.45 uur de melding dat mogelijk een inbraak aan de gang was in een woning aan de Rapenburg in Vogelwaarde. Agenten gingen er met een politiehond op af. Het signalement van de man werd verspreid en ook de Belgische politie werd ingelicht. Uiteindelijk kon de 57--jarige man rond 22.00 uur worden aangehouden.

Hij zit nog vast in een politiecel.