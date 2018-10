In november over Deltaweg en Zeelandbrug? Hou rekening met vertraging

Wegwerkzaamheden (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf maandag 29 oktober tot vrijdag 2 november worden op verschillende delen van de weg en brug gewerkt. Vooral in de avond en nacht. De weg zal in deze periode op doordeweekse dagen tussen 06.00 en 20.00 uur en in de weekenden geen last hebben van oponthoud door werkzaamheden.

Afhankelijk van plek van de werkzaamheden zijn er omleidingen die variëren van de parallelweg tot het omrijden via de Oosterscheldekering. Die omleidingen staan met gele borden aangegeven.

Werk aan de weg

Naast de werkzaamheden op de N256 wordt er ook op andere wegen in Zeeland gewerkt. Het gaat in veel gevallen om het vernieuwen van het asfalt. Zo is de Oesterdam bij Tholen eind oktober en begin november enkele nachten afgesloten. Een overzicht van alle werkzaamheden aan Zeeuwse wegen is te vinden op de website van de provincie Zeeland.

Lees ook: