Automobilist afgeleid door telefoon: botsing met een boom

Een 32-jarige automobilist uit 's-Gravenpolder is gistermiddag met zijn bestelbusje tegen een boom op de Heinkenszandseweg in 's-Heerenhoek gebotst. Hij verloor de macht over het stuur omdat hij in de weer was met zijn telefoon.

(foto: Foto ANP/Remko de Waal) Politieagenten die na de melding naar de plaats van het ongeluk gingen zagen daar een 19-jarige man uit Meliskerke in de berm liggen. Dit bleek de passagier uit het busje te zijn. Voor hem werd een ambulance gewaarschuwd, maar uiteindelijk hoefde hij niet naar het ziekenhuis. De bestuurder gaf direct toe dat hij vanwege zijn telefoon met zijn aandacht niet bij de weg was. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De politie meldt dat dit is vanwege artikel 5 van de Wegenverkeerswet (Verbod om gevaar en/of hinder te veroorzaken voor overige weggebruikers). Volgens de politie waren beide betrokkenen erg geschrokken van het ongeluk.