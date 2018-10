Digitaal aquarium voor kinderen in ziekenhuis

Onthulling aquarium (foto: ZorgSaam)

In een digitaal aquarium komen op vissen op een 2D kleurplaat als het ware tot leven. Kinderen kunnen zelf een plaat inkleuren, die voor een monitor houden en al heel snel is te zien dat te visje 'rondzwemt' in het aquarium.

Een digitaal aquarium is volgens ZorgSaam geknipt voor kinderen die moeten wachten op een operatie of een onderzoek. Het digitaal en actief bezig zijn biedt hen de afleiding die ze nodig hebben. Het is bovendien praktisch dat het een vrij korte activiteit is.

Volgens ZorgSaam is het aquarium enthousiast ontvangen door kinderen én medewerkers.