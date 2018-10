Deel dit artikel:













Vlissinger opgepakt voor bedreiging en mishandeling

Een 32-jarige man is gisteravond aangehouden in de Scheldestraat in Vlissingen. Hij sloeg daar een buurtbewoner in zijn gezicht en bedreigde hem met een mes.

(archieffoto) (foto: Omroep Zeeland) De politie kreeg rond half elf een melding van een ruzie waarbij een mes zou zijn getrokken. Agenten die naar de Scheldestraat waren gestuurd zagen vervolgens dat een man die aan het signalement voldeed een andere Vlissinger slaan. De 32-jarige verdachte is aangehouden, het mes waarmee zou zijn gedreigd is in beslag genomen. De man die werd geslagen heeft aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling.