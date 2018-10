Vrijspraak en lagere straffen voor cocaïnesmokkel in haven Vlissingen

Vier mannen worden verdacht van de invoer van 18 kilo cocaïne in Nieuwdorp in februari 2018 (foto: Politie)

De officier van justitie wilde dat de vier mannen allemaal dezelfde straf zouden krijgen of ze nu de regelneef of de loopjongen waren, maar daar gaat de rechtbank dus niet in mee. Die heeft duidelijk naar de verschillende rollen gekeken.

Voorbesprekingen

Zo krijgt een 31-jarige Colombiaan 2,5 jaar cel. Hij was degene die de coke van het schip heeft gehaald, maar niet betrokken bij de organisatie. De 26-jarige man uit Middelharnis die samen met de Colombiaan betrapt werd met de achttien kilo coke in een bestelauto in de Bijleveldhaven in Vlissingen-Oost moet 3,5 jaar de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij was ook aanwezig bij voorbesprekingen.

Organisator

De hoogste straf is voor een 38-jarige man uit Middelharnis, hij moet vier jaar de cel in. Hoewel hij er niet bij was toen de andere twee betrapt werden, wordt hij gezien als degene die de boel op afstand organiseerde.

De douane maakt regelmatig gebruik van honden om drugs op te sporen in de haven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen tijd is het raak met drugsvondsten in de haven van Vlissingen. In vergelijking tot die onderscheppingen, die variëren van honderd tot ruim zevenhonderd kilo, gaat het in deze zaak om een bescheiden vondst. Toch zijn de belangen groot: twintig kilo coke heeft een straatwaarde van een half miljoen euro.

Verdachten opgepakt

Bijzonder bij de drugssmokkel die vandaag bij de rechtbank behandeld werd, is dat er verdachten zijn opgepakt. Bij alle andere vondsten in de haven van Vlissingen van het afgelopen jaar zijn voor zover bekend geen verdachten opgepakt. Wel werden acht verdachten opgepakt na een drugsvondst in Den Haag, die waarschijnlijk ook uit de haven van Vlissingen afkomstig was.

