Hennepopruimdag: vier kwekerijen, drie aanhoudingen

(foto: Omroep Zeeland)

Op drie van de vier andere adressen die door het 'hennepteam' werden bezocht was het ook raak. In de M.A. van de Puttestraat in Oost-Souburg ging het om 221 planten, aan de Bosjeslaan in Vlissingen om 6 planten en 350 gram gedroogde hennep. Verder zijn aan de Perpochnepolderweg in Wolphaartsdijk 16 planten geruimd.

Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Degenen die niet thuis waren zullen later worden verhoord en zullen zich ook bij de rechter mogen verantwoorden.