Directeur Van Wijk eerder weg bij Arduin

Directeur Arduin stopt eerder met werken (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege de problemen trok Arduin begin oktober een tweede directeur aan: Gerton Heyne. Die is inmiddels volledig ingewerkt. De Raad van Toezicht spreekt in het persbericht over 'een snelle inwerkperiode'.

Het was al de bedoeling dat Van Wijk zou vertrekken, maar dat zou per 31 december zijn.

Lees ook: