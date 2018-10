Deel dit artikel:













Straatrovers dreigen 15-jarige Terneuzenaar in elkaar te slaan om telefoon

Een 15-jarige jongen is gisteravond in Terneuzen op straat beroofd door twee jonge mannen. De twee dreigden de Terneuzense jongen in elkaar te slaan als hij zijn telefoon niet af zou geven.

Mobiele telefoon (foto: Omroep Zeeland) De straatroof gebeurde rond 22.30 uur op het kruispunt van de de IJsselstraat met de Zeldenrustlaan. De jongen fietste daar onderweg naar huis vanaf zijn werk toen hij door de twee mannen werd gedwongen om te stoppen. Het slachtoffer is na de straatroof snel naar huis gefietst om daar de politie te bellen. De jongen heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de beroving. Dreigementen Tegen de politie vertelde de jongen dat de man die de dreigementen uitte rond de 20 jaar oud was, ongeveer 1,75 meter lang en met een blank tot mogelijk lichtgetint uiterlijk. Hij droeg donkergekleurde kleding en een een lange jas met een capuchon die over zijn hoofd droeg. De tweede overvaller droeg een kortere donkergekleurde jas, ook met capuchon. Een opvallend kenmerk van de capuchon was dat er een rode bies op zat. De tweede man was ook blank. Hij was iets langer dan de andere overvaller, ongeveer 1.85 meter. De politie is nu op zoek naar getuigen.