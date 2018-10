Asielzoekerscentrum in Goes gaat in november weer open

azc Goes (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Goes reageert daarmee positief op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA zoekt op korte termijn 5.000 nieuwe plekken voor asielzoekers in Nederland, omdat de bestaande reserve-capaciteit van 2.000 plekken niet voldoende is.

Burgemeester Mulder van Goes: "We hebben hier momenteel een leeg asielzoekerscentrum dus ook niet veel nodig om het te realiseren. En we zijn hier in Goes al heel lang bekend met vluchtelingenopvang." Het is de bedoeling dat begin november de eerste asielzoekers naar de locatie aan de Albert Plesmanweg komen. Deze opvang is uiterlijk tot 19 november 2019.

Sinds augustus dicht

Het COA sloot in augustus het azc in Goes, omdat ze het aantal opvangplaatsen wilden terugbrengen van 31.000 bedden naar 27.000. Het azc in Goes opende in 2011 zijn deuren en was een zogenoemde gezinslocatie. In een gezinslocatie verblijven gezinnen met kinderen tot 18 jaar, waarvan het asielverzoek is afgewezen.

