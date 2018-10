Lesley Kerkhove naar laatste vier in Oslo

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove was in de eerste set met 6-4 te sterk voor de Française. In de tweede set kwam Kerkhove snel op voorsprong doordat ze de service van de Paquet al in de derde game brak. Kerkhove liep uit naar 3-1. Daarna gaf Paquet op.

Kerkhove is in Noorwegen ($25.000) als derde geplaatst. In de halve eindstrijd speelt ze tegen Paula Badosa Gibert. De Spaanse is als eerste geplaatst in Oslo.

Badosa Gibert staat op de wereldranglijst op de 148e plek; Kerkhove is de nummer 174.

