De aapjes worden bij elkaar gehouden omdat ze samen opgegroeid zijn en erg gehecht zijn aan elkaar (foto: Stichting Aap)

In dit geval is ervoor gekozen om voor één keer een uitzondering te maken, omdat ze samen zijn opgegroeid en erg aan elkaar gehecht. Om die reden worden de twee bij elkaar gehouden tijdens de quarantaine. Daarna is het wel de bedoeling dat ze bij soortgenoten worden herplaatst.

Het gaat om een mannetje bruine kapucijnaap van zo'n 9 maanden en een vrouwtje witoorpenceelaap. Waar in Zeeuws-Vlaanderen de twee aapjes werden gevonden, wordt niet bekendgemaakt.

Een luier aan

De eigenaar had de dieren in het buitenland gekocht en hield ze als huisgenoten; één aapje had bijvoorbeeld een luier aan toen ze werden meegenomen. De twee werden opgespoord dankzij een tip die bij Stichting Aap was binnengekomen via Facebook, dat iemand de aapjes als huisdier hield.

Zeeuws-Vlaamse huisaapjes samen in quarantaine bij Stichting Aap (foto: Stichting Aap)

Na de quarantaine, die zo'n twaalf weken zal duren, worden de twee aapjes bij Stichting Aap bij groepen van soortgenoten geïntroduceerd. Dan worden de twee Zeeuws-Vlaamse aapjes dus wél uit elkaar gehaald. Als die groepen qua sociale interactie in balans zijn, wordt er gezocht naar een herplaatsingsadres voor de hele groep.

In het wild geen optie

Herplaatsing in het wild is voor deze twee aapjes volgens Stichting Aap geen optie, omdat ze zijn gefokt voor de illegale handel en als huisdier zijn gehouden. Ze zouden het daarom in het wild niet lang volhouden.

Lees ook: