Nieuwkomer Jan Moggré is in één keer tarwegroeikampioen

Tarwe is voor boeren geen interessant gewas, maar het is wel een noodzakelijk gewas. Om de grond even rust te geven, zet je tarwe op een perceel waar je het seizoen ervóór aardappelen, suikerbieten of uien hebt verbouwd. Het is een belangrijk gewas voor de vruchtwisseling. "Als je het dan toch moet zetten, is het wel interessant om erachter te komen hoe je het meeste van de grond kunt halen", zegt de boer.

'Niet veel bijzonders voor gedaan'

Voor Jan Moggré uit Schoondijke was dat ook dé reden om mee te doen aan de Britse tarwewedstrijd YEN. In Nederland heeft Moggré de hoogste opbrengst: 11,6 ton per hectare. Twee ton meer dan het CZAV-gemiddelde. "Blijkbaar heb ik gewonnen en ik moet eerlijk bekennen dat ik er niet heel veel bijzonders voor gedaan heb. Wat ik geoogst heb is ook niets tegenover de Engelsen. Zij winnen altijd van ons en halen met gemak 15 ton", zegt hij.

Jan Moggré nam in 1984 het stokje over van zijn vader. Tot die tijd werkte hij in loondienst in Noord-Holland. Toen zijn vader 65 werd, kreeg hij de vraag of hij het boerenbedrijf over wilde nemen. Het vrije ondernemerschap lonkte. Ondertussen werkt zijn zoon ook in de maatschap en mag hij het overnemen als het tijd is voor Moggré's pensioen.

Tarwe levert boeren weinig op. Vroeger kreeg boer Jan Moggré nog 55 guldencent per kilo, omgerekend is dat zo'n 25 eurocent. Nu is dat nog 19 eurocent. "Maar hoe meer je van je land weet te halen, hoe beter natuurlijk. Iedere cent telt. Dan levert het toch iets meer op", zegt Moggré.

Vroeger zaaien heeft risico's

Toch denkt hij niet dat de Engelse aantallen in Nederland haalbaar zijn. "Ze zaaien veel vroeger, in september al. De tarwe kan dan langer groeien. Wij zaaien in oktober, omdat we anders bang zijn dat er luis in komt en daar moet je dan weer tegen spuiten. Het klimaat in Nederland is ook iets minder mild dan in Engeland, daar heb je natuurlijk ook mee te maken."

Boer Jan Moggré uit Schoondijke hoopt ook dit jaar weer de meeste tarwe van zijn land te halen (foto: Omroep Zeeland)

Op 23 november gaat hij met twee andere boeren uit Nederland (de nummer 2 en 3) naar Engeland, om voor de internationale titel te gaan. Maar winnen zit er volgens Moggré niet in. Belangrijker vindt hij dat hij te horen krijgt hoe veel zijn potentiële opbrengst had kunnen zijn. "Ze kijken naar de zoninstraling, neerslag en groeidagen. Dus daaruit zou de perfecte opbrengst voor die periode moeten komen. Ik ben benieuwd hoe veel dat is."

180 deelnemende percelen

De graanteeltwedstrijd wordt georganiseerd door de Britse YEN (Yield Enhancement Network). In Nederland doen de boeren mee via landbouwcoöperatie CZAV. Aan de wedstrijd hebben in totaal 180 percelen uit Europa meegedaan. Twaalf deelnemers kwamen uit Nederland en drie ervan waren Zeeuwse boeren.