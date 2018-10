Zeeland Refinery mag zich het vitaalste bedrijf van Zeeland noemen

Pieter van den Hoogenband overhandigd oorkonde Vitaalste Bedrijf van Zeeland aan Zeeland Refinery (foto: Kelly Thans)

Van den Hoogenband was zelf ook jurylid en volgens die jury investeert het bedrijf van alle deelnemende bedrijven in de provincie het meest in het vitaal houden van zijn medewerkers. Bij Zeeland Refinery op bedrijventerrein Vlissingen-Oost in Nieuwdorp werken zo'n 420 mensen. Al die werknemers worden onder meer door het bedrijf gestimuleerd om samen te sporten: bijvoorbeeld fietsen en voetbal. Ook kunnen zij op kosten van het bedrijf fitnessen.

Stabureaus

Ook is er voor gezond eten, dat tegen kostprijs wordt aangeboden aan de medewerkers. Daarnaast is er geïnvesteerd in stabureaus en medewerkers die nachtdiensten draaien, krijgen trainingen over hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan.

Human Resources manager Alex van Schaik nam namens Zeeland Refinery de oorkonde in ontvangst voor het Vitaalste Bedrijf van Zeeland. "Een grote verrassing, we zijn er erg blij mee!", aldus Van Schaik.

Landelijke winnaar

De kersverse Zeeuwse winnaar neemt het aan het einde van het jaar op tegen de winnaars van de andere provincies. De prijs voor Het Vitaalste Bedrijf van Nederland wordt op 19 november uitgereikt in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De landelijke winnaar neemt het stokje dan over van Jordex Shipping & Forwarding uit Rhoon, dat zich nu Het Vitaalste Bedrijf van Nederland mag noemen.