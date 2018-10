'Aanpak lichtvervuiling in Zeeuwse steden is niet effectief'

Nachtelijke satellietfoto laat verschillen in lichtvervuiling duidelijk zien (foto: ESA)

Het onderzoek is gedaan met behulp van satellietbeelden. Die hebben het zogeheten 'opgaand licht' gemeten van de 53 grootste steden in Nederland. De satelliet meet dan hoeveel licht er per vierkante kilometer de lucht in gestraald wordt. Daarbij is uitdrukkelijk alleen naar de steden gekeken en dus niet naar het platteland.

Nacht van de Nacht

Dat onderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd in aanloop naar de Nacht van de Nacht, het jaarlijkse evenement om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder dat komend weekend gehouden wordt. Daaruit blijkt dat de Zeeuwse steden Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Goes er niet in slagen om de lichtvervuiling terug te dringen.

Ten opzichte van vorig jaar is de lichtvervuiling in Zeeland nagenoeg gelijk gebleven, met een stijging van slechts 0,03 procent. Dat terwijl de steden in provincies als Flevoland, Gelderland, Friesland en Noord-Brabant de lichtvervuiling wél hebben weten terug te dringen, met respectievelijk 2,4, 1,7, 1,5 en 1 procent.

Nummer acht

Tegelijkertijd is Zeeland nog altijd geen grote vervuiler als het om de verlichting gaat. Als de twaalf provincies worden gerangschikt van meeste naar minste lichtvervuiling, staat Zeeland op een zeer respectabele nummer acht. Toch blijft het volgens de Zeeuwse Milieufederatie vreemd dat het de steden in zeven andere provincies wel lukt om de lichtvervuiling terug te dringen en de Zeeuwse steden niet.

Provincies van meeste naar minste lichtvervuiling in de steden

Provincie Gemiddeld opgaand licht* Daling/stijging per jaar 1. Zuid-Holland 32,4 - 0,9% 2. Noord-Brabant 22,9 - 1% 3. Noord-Holland 21,4 - 0,1% 4. Limburg 20 + 0,75% 5. Utrecht 18,5 - 0,06% 6. Overijssel 14 + 2% 7. Gelderland 15,2 - 1,7% 8. Zeeland 12,3 + 0,03% 9. Friesland 12,1 - 1,5% 10. Flevoland 12,1 - 2,4% 11. Groningen 11,9 + 1% 12. Drenthe 10,46 + 1,7%

* In Watt per vierkante meter per boogsec

Net als in de ranglijst van de provincies, staan de Zeeuwse steden ook in de onderste helft van de stedenranglijst. Binnen Zeeland is Goes de stad met de meeste lichtvervuiling. Met een score van 14 staat Goes op de 32e plaats.

Daarop volgt Vlissingen met een score van twaalf, goed voor de nummer 39. Terneuzen staat op de veertigste plek, ook met een score van twaalf. Middelburg veroorzaakt de minste lichtvervuiling, met een score van 11, goed voor de 43e plek in de lijst.

De stad met de meeste lichtvervuiling is Delft, met een lichtvervuilingsscore van 48 voert die Zuid-Hollandse stad de ranglijst aan, gevolgd door Amsterdam met een score van veertig en Rotterdam met aan score van 36. Emmen, Veendam en Stadskanaal stralen het minste licht uit 's nachts, met scores van 9, 9 en 7.

Bij de provincies is straalt Zuid-Holland het meeste licht uit, met een gemiddelde score van 32. Daarna volgen Noord-Brabant, met 23, en Noord-Holland, met 21. De donkerste provincie is Drenthe, met een gemiddelde lichtvervuilingsscore van 10, gevolgd door Groningen en Flevoland, allebei met een score van 12.

Lees ook: