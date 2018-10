Plannen vernieuwing camping Duinrand stapje dichterbij

Ruim honderd campingeigenaren kwamen naar de gemeenteraadsvergadering over de plannen van camping Duinrand (foto: Omroep Zeeland)

De burgerzaal in Zierikzee was te klein om de ruim honderd vaste campinggasten van camping Duinrand te ontvangen en daarom zaten er ook mensen in de kantine mee te luisteren waar een luidspreker stond. "Ik vind het een zeer teleurstellend besluit, want ik heb toch het idee dat de gewone burger in de steek gelaten wordt", vertelt Adrianne Wijffels die vier jaar een huisje op het huidige park heeft staan.

Kapot gemaakt

Een andere campinggast die al tien jaar een chalet heeft op de camping is het daarmee eens. "Ik zit hier omdat ik niet wil dat onze seniorenvoorziening kapotgemaakt wordt, daar zit ons geld in. Er zijn heel duidelijk veel partijen die voor de heer Blom zijn en er zijn maar heel weinig partijen voor ons de burger. Voor ons als huurder ziet het er zeer ongunstig uit", zegt Dagmar Bastmeyer.

De campinggasten van Duinrand zijn teleurgesteld over het besluit van de gemeenteraad

Ondanks dat de SP en D66 het principe-akkoord hebben afgewezen, was het merendeel van de fracties voor. "Het besluit is gevallen dat het college een intentie-overeenkomst kan aangaan met de ondernemer. Daarna gaan we kijken naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de plannen die de ondernemer heeft", vertelt Jacqueline van Burg, wethouder ruimtelijke ordening. Hiervoor moet het huidige bestemmingsplan worden vernieuwd dat volgens Van Burg volgend jaar opnieuw besproken wordt.