Zeeland wordt wakker: azc, aanpak lichtvervuiling en aapje Edwin

Het leegstaande azc in Goes, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Azc

Het asielzoekerscentrum in Goes gaat weer open. Dat heeft burgemeester Margo Mulder laten weten. Het COA zoekt op korte termijn 5000 nieuwe plekken voor asielzoekers, omdat de bestaande reservecapaciteit van 2.000 plekken niet voldoende is. Het COA sloot in augustus het azc in Goes. Toen zaten er gezinnen die uitgeprocedeerd zijn, dit keer komen er mensen die aan het begin van de asielaanvraag zitten.

Nachtelijke satellietfoto laat verschillen in lichtvervuiling duidelijk zien (foto: ESA)

Lichtvervuiling

De aanpak van lichtvervuiling is in de Zeeuwse steden iets minder effectief dan in het merendeel van de Nederlandse steden. Dat valt op te maken uit een onderzoek in opdracht van de gezamenlijke natuur- en milieufederaties.

Verstekelingaapje Edwin aan boord van vrachtschip (foto: Omroep Zeeland)

Aapje Edwin

Het galago-aapje Edwin dat als verstekeling vanuit Tanzania op een vrachtschip is meegereisd naar Vlissingen is uit quarantaine en maakt het goed. Toch moet hij nog wat langer in zijn quarantaine-hok blijven, omdat er nog geen nieuw onderdak voor hem is gevonden.

Boleet in het mos (foto: Arjan van lomwel uit Goes)

Het weer

Opnieuw is het bewolkt vandaag. Vanaf zee trekken buien over de provincie. Het wordt een graad of 12. Vanavond draait de wind naar noordwest en stroomt koudere lucht de provincie in. Komende nacht wordt het 6 graden.

Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.