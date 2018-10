Verstekeling-aapje Edwin is kerngezond, maar moet toch in quarantaine-hok blijven

Edwin heeft twee maanden doorgebracht aan boord van het vrachtschip. De bemanning heeft hem gevangen, in een kooi geplaatst en fruit gevoerd. Vanwege een vermeende gelijkenis met een collega op het kantoor, kreeg de galago van de bemanning de naam Edwin.

Stichting Aap, waar hij werd opgevangen, heeft de afgelopen maanden geprobeerd om Edwin weer terug in het wild uit te zetten, maar dat bleek volgens David van Gennip van Stichting Aap een lastige opgave. "Terugplaatsen in het wild bleek helaas écht niet mogelijk."

Geen organisaties

Dat begon al met de soort. "Dan zouden we eerst genetisch onderzoek moeten gaan doen om te bepalen welke ondersoort van de galago-aap Edwin is, om zo te achterhalen waar hij precies weer uitgezet zou moeten worden. Maar er blijken bovendien in Afrika en Tanzania geen organisaties actief te zijn die kunnen helpen bij het herintroduceren van een aap als Edwin in het wild. En ja, dan houdt het op."

Zonder de hulp van zo'n organisatie heeft het uitzetten in het wild geen kans van slagen. Dus moet er nu gezocht worden naar een dierentuin of iets vergelijkbaars waar galago-apen gehouden worden, zodat Edwin bij zijn soortgenoten geplaatst kan worden. "We zijn nu in gesprek met meerdere opvangkandidaten, dus ik verwacht dat we wel een plekje voor Edwin kunnen vinden", aldus Van Gennip.

'Het moet niet te lang duren'

Dat kan wel nog een tijdje duren, want er komt volgens Van Gennip veel papierwerk bij kijken. Dat duurt nog wel enkele weken, maanden tot misschien wel een jaar. Maar als het te lang duurt, gaat Stichting Aap eerder al elders een tijdelijk onderdak zoeken voor Edwin. "Zo'n quarantaineverblijf is prima voor even, maar het moet niet te lang duren", vindt Van Gennip.

