Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vlissinger met motorolie op zak dreigt pand in Goes in brand te steken Vlissinger met motorolie op zak dreigt pand in Goes in brand te steken (foto: Alex van Schaik)

Een 34-jarige Vlissinger zou gisteren gedreigd hebben een horecagelegenheid in Goes in brand te steken. De man had een fles motorolie op zak.

Medewerkers van de horecagelegenheid belden iets na 20.30 uur de politie. De verdachte had toen net zijn bedreigingen geuit. Toen politieagenten arriveerden, was de man net weg. Even later werd de verdachte alsnog in een restaurant opgepakt. Volgens de politie maakte de man een verwarde indruk. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.