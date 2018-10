Lees terug: Advocaten van Bulgaarse verdachten eisen vrijspraak in roofmoordzaak Rilland

De rechtbank in Middelburg, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren hoorden de vier Bulgaarse verdachten een celstraf van 15 jaar tegen zich eisen. Gedurende de behandeling wezen de verdachten telkens naar elkaar als het gaat om wie Van Schaik nu daadwerkelijk heeft mishandeld en om wie het plan voor de roofmoord bedacht heeft.

Gisteren presenteerde het Openbaar Ministerie de zaak tegen de vier Bulgaarse verdachten en sprak de officier van justitie de eis tegen hen uit. Naast de eerdergenoemde jarenlange celstraf bestaat die ook uit de toewijzing van een vordering van de zoon van het slachtoffer van bijna 1900 euro. Vandaag kwamen de advocaten van de vier verdachten aan het woord.

Spijt betuigd

De vier Bulgaarse verdachten hebben tijdens deze tweede en laatste zittingsdag allemaal spijt betuigd. Op donderdag 15 november om 12.30 uur doet de rechtbank in Middelburg uitspraak.

Verslaggever Niels Schuurbiers deed verslag via Twitter vanuit de rechtbank:

Op 20 maart 2017 werd het lichaam van Van Schaik gevonden in zijn woning aan de Hontestraat in Rilland. Het lichaam was vastgebonden en toonde tekenen van marteling. De man werd gevonden door zijn buurvrouw. Op de zolder van het huis werd ook een wietkwekerij aangetroffen, waar net was geoogst. Voor deze roofmoord werden drie mannen en één vrouw uit Bulgarije opgepakt.

Buitenproportioneel veel geweld

Volgens de officier van justitie hebben de vier verdachten Van Schaik vastgebonden en gemarteld. Daarna zouden ze er met de geoogste wiet vandoor zijn gegaan. Daarbij hebben ze volgens de officier van justitie buitenproportioneel veel geweld gebruikt. "Ze hebben hem mishandeld en voor dood achtergelaten."

Het was volgens de officier van justitie al bij voorbaat niet de bedoeling dat het slachtoffer het zou overleven. Dat zou blijken uit het feit dat de knevel niet van de mond van het slachtoffer gehaald werd toen de verdachten weggingen.

Dezelfde straf

De daadwerkelijke roofoverval en dodelijke mishandeling werd door de drie mannen uitgevoerd. De vrouwelijke verdachte beweert niet geweten te hebben dat Van Schaik het niet zou overleven. Toch eist de officier van justitie ook tegen haar dezelfde straf, omdat de roofmoord had niet had kunnen plaatsvinden als zij het huis van het slachtoffer niet had aangewezen.

