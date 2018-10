Jubileumduel voor voetballer Istvan Bakx

Go Ahead Eagles-speler Istvan Bakx schiet op doel in de wedstrijd tegen NEC (foto: Orange Pictures)

De meeste wedstrijden speelde Bakx voor FC Oss waar hij de afgelopen vier seizoenen onder contract stond; 141 duels. Bakx debuteerde in het seizoen 2005-2006 in het Nederlandse profvoetbal bij Sparta toen hij de overstap maakte van de amateurs van Kloetinge naar Het Kasteel.

Daarna keerde Bakx weer terug naar de amateurs, maar na één seizoen Hoek speelde hij een aantal seizoenen in België bij KV Kortrijk en Genk. Sinds het seizoen 2010-2011 speelt Bakx weer in Nederland.

249x Bakx in Nederlandse competitie

2005-2006 Sparta 2 2010-2011 FC Den Bosch 32 2011-2012 Willem II 9 2012-2013 AGOVV Apeldoorn 17 2012-2013 FC Den Bosch 8 2013-2014 FC Den Bosch 30 2014-2015 FC Oss 35 2015-2016 FC Oss 34 2016-2017 FC Oss 36 2017-2018 FC Oss 36 2018-2019 Go Ahead Eagles 10

Het jubileumduel van Bakx is een belangrijke wedstrijd. Go Ahead Eagles kan de eerste periodetitel winnen in de Keuken Kampioen Divisie, maar is afhankelijk van resultaten van andere ploegen zoals Sparta Rotterdam, Almere City, FC Twente en FC Den Bosch.