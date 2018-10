Han Polman is herbenoemd voor nog eens zes jaar als commissaris van de koning

Applaus voor mantelzorgers in Provinciale Staten (foto: Provincie Zeeland)

Polman was zelf vanwege privé-afspraken niet bij de herbenoeming aanwezig. Hij sprak Provinciale Staten toe via een internet-verbinding. Via die verbinding kreeg hij van fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland van het CDA, de grootste partij in het Zeeuwse parlement, de herbenoeming officieel te horen en bedankte hij de Staten.

"Ik ben hier ontzettend blij mee", zei Polman via zijn videoverbinding. "Ik verheug me enorm op de voortzetting van de goede samenwerking." Poman nam zes jaar geleden het stokje over van de toenmalige commissaris van de koningin Karla Peijs. Daarvoor was Polman burgemeester van Bergen op Zoom

