Man zonder rijbewijs rijdt 60 kilometer per uur door 30-kilometerzone Man zonder rijbewijs rijdt 60 kilometer per uur door 30-kilometerzone (foto: Google Maps)

Een 21-jarige man uit Etten-Leur is vanochtend in Middelburg aangehouden. Hij reed met 60 kilometer per uur door een 30-kilometerzone.

Politieagenten hielden de man in zijn bestelbus aan op de Nassaulaan. Daarvoor zagen ze hem met hoge snelheid over de Kaai rijden. De man had geen rijbewijs. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed van drugs was. De man kreeg een rijverbod opgelegd.