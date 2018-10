Twee keer per jaar kapotte vingers en gebroken nagels door dat ene uurtje tijdverschil

Marjon Dirksen van Siebel Juweliers in Middelburg ziet met gepaste tegenzin de overgang van zomer- naar wintertijd tegemoet. Want rond de dagen dat de tijd een uur vooruit of achteruit moet, gaat Dirksen aan de slag met de honderden horloges die in de etalagekasten van de winkel liggen. "Mijn winkelaanbod moet eenheid uitstralen."

De juiste tijd

Ze vindt het belangrijk dat de showmodellen de juiste tijd aangeven omdat het orde schept. Bovendien mag de klant volgens haar verwachten van een winkel waar horloges verkocht worden, dat de tijd op de uurwerken ook daadwerkelijk klopt. Niet alle juweliers denken er overigens zo over. Sommigen laten de juiste tijd gewoon los, terwijl anderen de horloges stil zetten op tien voor twee, dan staan de wijzers in de zogenoemde 'smiley-stand'.

Marjon Dirksen zet één van de 500 horloges gelijk (foto: Omroep Zeeland)

Voor Dirksen en haar medewerkers is het in ieder geval een karwei waar ze een paar dagen zoet mee zijn, want het moet allemaal gebeuren tussen het helpen van klanten door. Horloges met een normale draaiknop zijn vrij makkelijk te verzetten, maar er zijn ook horloges waar het ingewikkelder is, bijvoorbeeld door een speciale knop die eerst ontgrendeld moet worden.

Veel handelingen

Met de digitale klokjes is Dirksen gemiddeld nog wat langer bezig, omdat er vaak veel handelingen moeten worden verricht, voordat de tijd kan worden aangepast. Soms moet het boekje er zelfs bij aan te pas komen. En aan het eind van al dat gelijkzetten kunnen de medewerkers hun gebroken nagels en kapotte vingertopjes gaan verzorgen.

Gelukkig komen er volgens Dirksen steeds meer horloges op de markt die zelf de juiste tijd in de gaten houden, zoals smartphones of klokjes die met GPS verbonden zijn. Misschien dat ooit in de toekomst zelf de tijd bijhouden niet meer nodig is, maar tot het zover is en we nog steeds aan zomer- en wintertijd doen, zullen de juweliers die van stiptheid houden twee keer per jaar aan de bak moeten.