Agenten benaderen vrouwen via internet: vijf illegale prostituees betrapt

Prostituee (foto: Omroep Zeeland)

Op het eerste adres dat door de politie bezocht werd, troffen de agenten twee prostituees aan die vermoedelijk illegaal klanten ontvingen. De andere afspraak bracht de agenten naar een adres waar drie Bulgaarse vrouwen zich aanboden als prostituee. Op dat adres waren ook drie Bulgaarse mannen en een klant aanwezig.

De politieagenten voerden met alle prostituees een gesprek. Ze wilden weten waarom de vrouwen in de prostitutie werken en of zij dat vrijwillig doen. De politie heeft over de illegale praktijken een rapport opgemaakt voor de gemeente Vlissingen, zodat die maatregelen kan nemen.