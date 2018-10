Veenstra en GOES in gesprek over langer verblijf

GOES-trainer Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

"Er is een eerste gesprek met Rogier geweest. Wij zijn heel erg tevreden over hem en willen graag met hem door. Rogier heeft een aantal verbeterpunten aangegeven zowel op technisch als organisatorisch gebied. Daar gaan we mee aan de slag", zegt GOES-voorzitter Jos Smits.

"Ik zit prima op dit moment bij GOES, laat ik dat voorop stellen", begint Veenstra. "Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik geen ambities heb om hogerop te gaan."

Unieke prestatie

Veenstra is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Bevelandse club. GOES promoveerde vorig seizoen via de nacompetitie naar de Derde Divisie. Dat was nog niet eerder gebeurd in de clubgeschiedenis. Daarnaast won GOES, ook voor het eerst in de clubgeschiedenis, de districtsbeker. Momenteel staat GOES op de vierde plaats in de Derde Divisie.

GOES-voorzitter Jos Smits (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel het pas oktober is zijn de eerste gesprekken over een mogelijk langer verblijf van Veenstra in Goes dus begonnen. "Dat vind ik niet gek hoor. Dat zijn ontwikkelingen waarin je als club in mee moet. Je ziet het in de Tweede Divisie bijvoorbeeld ook gebeuren."

Ballenjongens

"Rogier heeft bijvoorbeeld aangegeven dat hij met een bredere selectie wil werken', zegt Smits (foto). "Maar ook kleinere dingen zoals de inzet van ballenjongens."

De ambities van Veenstra zijn bekend bij het bestuur. Maar volgens Smits wordt er ook naar een 'Plan B' gekeken voor het geval Veenstra zou vertrekken. "We zouden het heel jammer vinden als Rogier weg zou gaan", aldus Smits.

Er staat een vervolggesprek gepland voor over drie a vier weken.