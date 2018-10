Juichende vogelaars bij Westkapelle vanwege zeer zeldzame pijlstormvogel

Het is voor het eerst dat een waarneming van de Kuhls pijlstormvogel in Nederland zo goed gedocumenteerd is. Het dier is gefotografeerd door meerdere vogelaars en ook gefilmd door de Vlissingse vogelaar Pim Wolf.

Moeilijk te bewijzen

De Kuhls pijlstormvogel vliegt meestal veel verder van de kust. Bij de eerdere waarnemingen van het dier was het voor vogelaars dan ook meestal erg moeilijk om te bewijzen dat het daadwerkelijk om de Kuhls pijlstormvogel ging, omdat de eventuele foto's van wel erg ver weg genomen waren.

De vogelsoort komt van nature voor in het Middellandse Zeegebied en in de Atlantische Oceaan rond de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden. Het dier eet vis, garnalen, inktvis, kwallen en is ook vaak te zien achter vissersboten om het afval van het wateroppervlak op te pikken. De vogel heeft een dikke kop, en lange, naar voren gebogen vleugels en is onder meer herkenbaar aan de trage manier van vliegen en de zwarte tekening aan de onderkant van de handpennen.

Kuhls pijlstormvogel in het Middellandse zeegebied, archieffoto (foto: Marcel Klootwijk van Vogels in Beeld)

De Kuhls pijlstormvogel is zeer zeldzaam. Sinds 1998 werd het dier nog maar vier keer gespot in Nederland, met de waarneming van gisteren erbij. De vorige keer dat het dier gezien werd, was in oktober 2003 op Texel. En áls het dier dan een keer gezien wordt in ons land, is dat meestal op grote afstand. Daarom is het zo bijzonder dat de vogel zich zo goed liet zien bij Westkapelle.

Blije vogelaars

En de vogelaars zaten er al helemaal klaar voor, omdat de Kuhls pijlstormvogel eerder op de dag al gespot was op meerdere plekken aan de Zuid-Hollandse kust, waarbij het dier in zuidelijke richting vloog. Het lag dus in de lijn van verwachtingen dat Westkapelle de volgende plek zou zijn waar de vogel voorbij zou vliegen. Er zat dan ook een relatief grote groep vogelaars klaar op de vogeltrektelpost van Westkapelle. Zij werden dus op hun wenken bediend. Met deze groep blije vogelaars als resultaat.