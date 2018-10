Mogelijk drijvende zonnepanelen op Zeeuws water

Het waterbedrijf start de proef met drijvende zonnepanelen op een waterreservoir in Rotterdam. Als dit een succes blijkt te zijn, krijgen meer waterreservoirs van Evides de drijvende zonnepanelen. De belangrijkste voorwaarde is dat de kwaliteit van het drinkwater niet achteruit gaat. Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides, heeft goede hoop dat na 2019 ook in Zeeland drijvende zonnepanelen komen.

De locatie Braakman in Zeeuws-Vlaanderen, met de zonnepanelen. (foto: Evides)

Eerste zonnepark in Zeeuws-Vlaanderen

Evides maakte vanochtend de plannen voor het zonnepark op het water bekend. Dat gebeurde tijdens de opening van het eerste zonnepark in Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Braakman zijn door Evides en Eneco zesduizend zonnepanelen geplaatst die voor ongeveer vijfhonderd huishoudens stroom op moeten wekken.

Evides wil in 2025 volledig klimaat- en energieneutraal zijn. De doelstelling van Nederland is een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Evides opende vandaag het zonnepark op locatie Braakman in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)