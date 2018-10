Deel dit artikel:













SGP schuift Harry van der Maas naar voren

De SGP heeft Harry van der Maas uit Aagtekerke aangewezen als lijsttrekker voor de partij tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten van volgend jaar. Van der Maas is sinds 2007 actief in de provinciale politiek. Eerst als Statenlid, inmiddels is hij gedeputeerde.

Harry van der Maas (foto: Omroep Zeeland) Wat de SGP betreft blijft hij dat ook na de verkiezingen van maart 2019. Naast lijsttrekker is hij voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde. De lijsttrekker uit 2015, en huidige fractievoorzitter, Goos Roeland stopt volgend jaar. Waterschap Voor de Waterschapsverkiezingen - tegelijkertijd met de verkiezingen voor Provinciale Staten, is Gert van Kralingen uit Middelburg als lijsttrekker aangewezen. Hij is op dit moment al bestuurder bij het Waterschap Scheldestromen. De verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap zijn op 20 maart 2019.