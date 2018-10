Deel dit artikel:













Geen finale voor Kerkhove in Noorwegen

Lesley Kerkhove is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het ITF-tennistoernooi ($25.000) in Oslo. De uit Zierikzee afkomstige Kerkhove ging in twee sets onderuit in de halve finale.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures) Kerkhove verloor met duidelijke cijfers (6-2 en 6-2) van de als eerste geplaatste Spaanse Paula Badosa Gibert. Kerkhove was zelf als derde geplaatst in Noorwegen. In de tweede set overleefde Kerkhove nog bij een 5-0 stand het eerste matchpoint, maar verder dan 5-2 kwam Kerkhove niet. Badosa Gibert benutte wel het tweede matchpoint. Door het bereiken van de laatste vier bevestigt Kerkhove (26) wel haar goede vorm van de laatste weken. Ze won al twee ITF-toernooien (in Lissabon en Clermont-Ferrand) en haalde bij het WTA-toernooi in Hong Kong als qualifier de tweede ronde.