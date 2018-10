Sergio Herman van 180.000 naar 150 volgers op Instagram door hack

De Zeeuws-Vlaamse topkok Sergio Herman, archieffoto (foto: ANP)

Het profiel van de in binnen- en buitenland bekende Zeeuws-Vlaamse topkok, met 180.000 volgers, is plotseling van naam veranderd van Sergio Herman naar ea.prezy. Alle eerdere Instagramposts van dit account zijn verwijderd.

Verdachte accounts

Volgens de PZC werd de hack bekendgemaakt op het Instagramaccount van zijn restaurant AIRrepublic in Cadzand-Bad. Daar werd gevraagd melding te maken van verdachte accounts met zijn naam. Die Instagrampost is nu niet meer terug te vinden. Het dagblad meldt verder dat een klik op eerdere privéberichten je naar het gehackte account leidt.

Screenshot van gehack Instagramaccount Sergio Herman (foto: Instagram)

Klaarblijkelijk heeft Sergio Herman een nieuw account aangemaakt. Op dat account staan inmiddels drie berichten en het heeft ruim 150 volgers. Dat is een flinke stap terug van de 180.000 volgers die hij op zijn oude account had. Vooralsnog heeft de chefkok, die bekend werd van het driesterrenrestaurant Oud Sluis, nog nergens officieel gereageerd op de hack van zijn Instagramaccount.

Culinaire imperium flink uitgebreid

Sinds de sluiting van dat toprestaurant in Sluis heeft heeft Sergio Herman zijn culinaire imperium flink uitgebreid. Hij heeft nu drie restaurants onder zijn hoede. Zijn vlaggenschip is The Jane in Antwerpen, met twee sterren. Verder heeft hij twee restaurants in Cadzand-Bad: Pure C en AIRrepublic, beide met één Michelinster.

En hij heeft vijf culinaire frietkotten, of frietateliers zoals hij ze zelf genoemd heeft. Die luxe cafetaria zitten in Den Haag, Utrecht, Antwerpen, Amsterdam en Gent. Binnenkort volgen ook Brussel en de luchthaven van Zaventem.

