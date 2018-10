Knieblessure houdt Lionel Fitsch aan de kant bij Hoek

Hoek-verdediger Lionel Fitsch is geblesseerd (foto: Orange Pictures)

"Hij lag ineens op de grond", vertelt Hoek-trainer Dennis de Nooijer. "Het gebeurde tijdens de training. Hij wilde volgens mij de bal afkappen en toen ging het mis." De ernst van de blessure moet nog vastgesteld worden volgens De Nooijer. "Mijn inschatting is dat hij wel enige tijd uitgeschakeld is."

Door de blessure van Fitsch keert middenvelder Reguillo Vandepitte terug naar de verdediging. Ook al omdat de Belgische verdediger Kim Van den Bergh nog geblesseerd is. Hij is herstellende van een teenblessure. "Het gaat de goede kant op, want Kim heeft de hele week meegetraind", aldus De Nooijer.

Ook de geblesseerden Jelle Klap (enkel) en Sven Mbikulu (bovenbeen) staan weer op het trainingsveld, al is het bescheiden. "Ze trainen nog niet met de groep mee, maar zijn ook op de weg terug. Jelle heeft de warming-up meegedaan en Sven heeft ook wat oefeningen op het veld gedaan", aldus De Nooijer.

Derde Divisie

stand 1. Noordwijk 9-23 2. Quick Boys 9-23 3. DVS'33 9-19 6. Hoek 9-16 14. Ajax 9-10

Hoek staat op de zesde plaats in de Derde Divisie. Tegenstander Ajax staat veertiende. "Deze wedstrijd moeten we winnen", vindt De Nooijer, die met Hoek al vier keer gelijkspeelde. "Die waren allemaal wel terecht én tegen goede tegenstanders (Noordwijk, Quick Boys, SteDoCo en Jong FC Groningen).

Hoek tegen Ajax begint morgen om 14.30 uur op het kunstgras in Hoek. Beelden van de wedstrijd kun je zaterdag op deze site verwachten.