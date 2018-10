Grote drugsvondst tussen de bevroren kippenlevers

De pakketten cocaïne zaten verstopt tussen de blokken bevroren kippenlever (foto: Openbaar Ministerie)

De pakketten cocaïne zaten verstopt tussen de blokken bevroren kippenlever. Die blokken bevroren lever lagen zo opgestapeld op de pallets dat de cocaïne binnenin zo op het oog niet te zien was. De drugs werden dinsdag al opgespoord in de Rotterdamse haven. Vandaag werd de vondst door het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Zelf spreekt het OM in een persbericht over een 'zeer grote hoeveelheid cocaïne'.

Cocaïne en kippenvlees vernietigd

De lading kippenlevertjes was op 18 oktober 2018 met een schip vanuit Brazilië in Rotterdam binnengekomen. Voor de container kon doorreizen naar het bedrijf op Schouwen-Duiveland werd de cocaïne ontdekt. De politie is samen met het HARC-team in Rotterdam een onderzoek gestart. De 1300 pakketten cocaïne zijn samen met de lading kippenvlees vernietigd.