Geen extra onderzoek naar helikoptervluchten in Zeeland

Provinciale Staten moesten zich uitspreken of er vanwege die helikoptervluchten een Milieu Effectrapportage (MER) moet worden opgesteld naar onder meer geluids- en lichthinder en milieuvervuiling. Nagenoeg alle Statenfracties vinden zo'n MER-rapportage niet nodig.

Uitbreiding van vluchten

Het aantal helikoptervluchten vanaf vliegveld Midden-Zeeland wordt uitgebreid vanwege het werk aan windmolenparken op zee. Bouwers en onderhoudspersoneel worden vanaf het vliegveld bij Arnemuiden naar de windmolenparken voor de Zeeuwse kust gevlogen.

Het vliegveld 'ruilt' 3.200 gewone vluchten in voor 3.200 helikoptervluchten. Met de 800 helikopter-vluchten die al mogen, mag het vliegveld dus nu 4.000 helikoptervluchten uitvoeren zonder dat er sprake is van een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Dus is er geen extra onderzoek naar licht- en geluidshinder nodig, vindt het dagelijks provinciebestuur.

CDA-Statenlid Rinus van 't Westeinde wil geen extra onderzoek

De SP wilde als enige partij wél zo'n MER-rapportage. "Je moet gewoon je boerenverstand gebruiken: je kunt het geluid van een vliegtuig niet gelijkschakelen met dat van een helikopter, die veel lager komt overvliegen. 4.000 helikopters per jaar, is meer dan 10 per dag die allemaal over recreatiegebieden bij het Veerse Meer gaan vliegen", zegt Sylvia Tuinder van de oppositiepartij.

Draaien

Een oplossing voor de overlast voor omwonenden zou het draaien van de start- en landingsbaan zijn. De eigenaar van het vliegveld Midden-Zeeland en de gemeente Middelburg zijn dit plan nu aan het bekijken. Een draai zou minder overlast betekenen voor het Veerse Meer, maar juist weer meer voor dorpen als Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk. "Dat is dus geen oplossing", aldus Sylvia Tuinder van de SP.

Sylvia Tuinder van de SP over het onderzoek

