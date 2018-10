Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hogere celstraffen geëist in hoger beroep tegen Duitse hooligans voor vechtpartij in Renesse

Tegen acht Duitse hooligans die ruim drie jaar geleden hebben huisgehouden in het uitgaanscentrum van Renesse zijn in hoger beroep celstraffen geëist van vier tot zeven maanden. De rechtbank in Middelburg legde hen eerder celstraffen op van drie tot vijf maanden.

Duiters hooligans Renesse (foto: Omroep Zeeland) Op 12 april 2015 kwam een bus met 78 Duitsers naar Renesse. Het ging om een groep fans van de Duitse voetbalclub Schalke '04. In Renesse hield de groep een afscheidsfeestje voor één van de leden. Die nacht ontstond er een knokpartij met een andere groep stappers. Toen opgeroepen agenten aankwamen keerde de Duitse groep supporters zich tegen de politie. De verdachten waren volgens het Openbaar Ministerie zeer agressief naar de agenten toe. Daarbij werden meerdere klappen en een enkele karatetrap uitgedeeld. Ook werd er gegooid met grote projectielen, waaronder een politiefiets. Ook heeft een van de verdachten een politieagent op het hoofd geslagen met een bierpul. Massenschlägerei Een agent verklaarde na de massale vechtpartij in zijn hele loopbaan nog nooit zo veel geweld meegemaakt te hebben als die avond. Een andere agent zat erna lang ziek thuis door de verwondingen. In de Duitse pers werd kort na de vechtpartij schande gesproken van wat omschreven werd als een 'Massenschlägerei', oftewel grootschalige vechtpartij. De eis tegen vier van de acht verdachten is met 15 procent verlaagd, omdat de inhoudelijke behandeling en het hoger beroep te lang op zich hebben laten wachten. Verdachten hebben het recht om binnen wat een 'redelijke termijn' genoemd wordt te worden berecht. Die termijn is in hun geval overschreden. Vrijgesproken Naast de acht verdachten tegen wie nu het hoger beroep loopt, stonden voor de rechtbank in Middelburg nog zeven verdachten terecht, Zij werden door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Lees ook: Renesse: Veldslag of incident?

'Nog nooit zoveel geweld meegemaakt'

Duitse pers spreekt schande van 'Massenschlägerei'

Duitse hooligans veroordeeld voor knokpartij Renesse Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.