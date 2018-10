Afschaffing zomer- en wintertijd verdeelt de Zeeuwen

Er zijn eigenlijk drie categorieën in deze discussie: Zeeuwen die het verzetten van de klok willen behouden en Zeeuwen die de zomer- en wintertijd af willen schaffen. Die laatste categorie is weer te verdelen in twee subcategorieën: Zeeuwen die de klok op de zomertijd willen houden en die kiezen voor de wintertijd.

De Zeeuwen die alles bij het oude willen houden zeggen geen last te hebben van het verzetten van de klok twee keer per jaar. Ze vinden de voordelen van de beide tijden, zomer's langer licht en 's winters de normale lichturen, opwegen tegen het ongemak van een uur minder slaap in de lente. Voor jongere Zeeuwen is het eigenlijk nooit anders geweest. Zij vinden het in meerderheid geen goed idee om de regeling terug te draaien.

Verzetten slecht voor gezondheid

Een andere groep is ieder jaar twee keer van slag door het verzetten van de klok en neigen meer de onderzoeken te geloven die stellen dat het verzetten slecht voor de gezondheid is. Die onderzoeken stellen de biologische klok niet automatisch meegaat. Daardoor zouden we minder slapen in de zomer en dat zou weer hart- en vaatziekten bevorderen. En ook zouden er meer aanrijdingen zijn met dieren, omdat die in de zomer hun eigen tijd aanhouden bij het oversteken en er meer verkeer is op die tijd.

Als we dan toch worden gedwongen om een keuze te maken, dan blijft er dus nog verdeeldheid. Zomertijdliefhebbers hopen dat het lange avondlicht het hele jaar blijft en nemen op de koop toe dat het in de winter wel erg laat licht wordt in de ochtend. Onderzoek geeft ook aan dat een constante zomertijd, en dus langer licht in de middag, voor minder ongelukken zorgt in de avondspits.

Bioritme verstoord

Aan de andere kant staan de mensen die de wintertijd willen aanhouden. Zij verafschuwen het idee dat het hartje winter mogelijk pas om 09.45 uur licht wordt, waardoor hun bioritme in de war raakt. Zij willen dat altijd de officiële tijd, dat is dus de wintertijd, wordt aangehouden.

Zomertijd is een Brits idee, namelijk van William Willet, een aannemer die het verkwisten van daglicht in de ochtend aangreep om de klok een uur vooruit te willen zetten. Nederland schakelt sinds 1977 in het voorjaar over op de zomertijd. De argumentatie daarvoor was dat er minder energie verbruikt zou worden als het langer licht bleef.

Uit een stemming op onze Facebookpagina blijkt dat een zeer kleine meerderheid van de Zeeuwen een voorkeur heeft voor de zomertijd. Maar het ontloopt elkaar niet veel: 56 procent van de stemmers kiest voor de zomertijd, tegen 44 die een voorkeur hebben voor de wintertijd.

Over één ding is vrijwel iedereen het wel eens; als er gekozen wordt voor het afschaffen van het verzetten van de klok, dan moet dat gebeuren met zoveel mogelijk landen in de buurt. Het idee dat we bij de Franse, Luxemburgse, Duitse of zelfs Belgische grensovergang de klok moeten gaan verzetten spreekt niemand aan. Bovendien: bij het oversteken van de grens zijn tijdsverschillen met andere Europese landen in onze tijdszone al vervelend, maar dat is vooral ook uiterst onhandig als het gaat om zakendoen.