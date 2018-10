Na 'gezapige wedstrijd' is GOES weer scherp

GOES-aanvaller Steve Schalkwijk (links) kijkt toe hoe Quick'20 de bal wegwerkt (foto: Rene van der Vliet)

Gezapig

GOES leed afgelopen weekend de eerste competitienederlaag op eigen veld in zeven maanden tijd. De Bevelandse ploeg verloor met 2-3 van laagvlieger Quick'20. "Na een reeks goede wedstrijden sukkelen we wel meer in slaap, maar dit keer vond ik het echt gezapig. Voor het eerst dit seizoen", vertelt trainer Rogier Veenstra.

Gelukkig voor GOES staan de neuzen weer de goede kant op. "We hebben van de week goed getraind", aldus Veenstra.

Derde Divisie

stand 1. Jong FC Volendam 9-22 2. TEC 8-19 3. UNA 9-19 4. GOES 9-18 5. Dongen 9-18 6. ADO'20 9-18 14. OJC Rosmalen 9-7

GOES kan tegen OJC niet beschikken over Klaas van Hecke (knie), Daniel Wissel (kruisband) en Rick de Punder (enkel), die allen langdurig geblesseerd zijn. "Daniel wordt in november geopereerd. Bij Klaas duurt het zeker nog drie maanden voordat hij weer gaat spelen en Rick is er ook nog niet", aldus Veenstra.

OJC tegen GOES begint zondag om 14.00 uur in Rosmalen.

