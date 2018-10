Charlotte is klaar voor Halloween; 'Ik ben besmet met het pompoenenvirus'

Elk jaar begint Charlotte opnieuw: de pompoenenplanten gaan maar één jaar mee. Dus elke keer is het opnieuw pitten verzamelen uit de hele wereld, planten, met de hand bestuiven, verpotten, laten groeien, water geven, nog meer water geven en dan oogsten.

'Het pompoenenvirus'

Maar dan zit het werk er voor Charlotte nog niet op. Ze verwerkt ze in stukjes ter decoratie, maakt er lampen van, soep, cake, likeur, bier. Noem het maar op. Tussendoor geeft ze ook nog rondleidingen, organiseert ze high teas en lunches. Allemaal rondom haar pompoenen. "Ik ben besmet met het pompoenenvirus," lacht ze.

Halloween betekent drukte bij Charlotte in IJzendijke, ze heeft 400 verschillende soorten pompoenen (foto: pompoenen in trek )

Deze herfstmaanden zijn voor haar de drukste. Mensen komen pompoenen halen ter decoratie. "Jongens willen er graag enge, spannende gezichten mee maken. Meisjes kiezen vaker voor een lachend gezicht of een hartje."

'Niet alleen voor in de soep'

Maar de oranje vruchten dienen niet alleen ter decoratie, Charlotte ziet dat ze de laatste jaren steeds vaker ook echt voor de consumptie gekocht worden. "Dat vind ik ook het mooie. Ze zien er schitterend uit, maar je kunt er ook heerlijk mee koken en dan niet alleen voor in de soep, maar ook voor spaghetti, cakes , ovengerechten. Ik zeg tegen de mensen dan ook altijd: Leg ze eerst op een schaal om van het uiterlijk te genieten en gebruik ze dan later in je gerechten."

Zeeland is na Gelderland en Flevoland de derde provincie qua pompoenteelt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Hier telen 31 bedrijven het gewas op bij elkaar 72 hectare. Voor al die Zeeuwse telers staat deze maand in het teken van Halloween. Dus van de grote, oranje pompoenen liggen er ook bij Charlotte al tientallen klaar voor de verkoop.

Zeeland staat op plek drie als het gaat om pompoenenprovincies, na Flevoland en Gelderland. Volgens het CBS waren er in 2015: 26 bedrijven, met zo'n 71 hectare en 2,7 hectare per bedrijf. Een jaar later ging het om 31 bedrijven, 72 hectare en 2,3 hectare per bedrijf.

Zelf heeft Charlotte er weleens aan gedacht om ermee te stoppen. Vanaf februari is ze dag in dag uit bezig met het kweken van de pompoenen. De verkoop moet in een relatief korte periode gebeuren: van augustus tot november. Maar ze kan praktisch niet zonder. Ze geniet van alle vormen en kleuren en het contact met haar klanten. Die komen overal vandaan: Duitsland, België en uit heel Nederland.

De volgende bus

Vol enthousiasme praat ze al ruim een uur over haar passie, 400 verschillende pompoenen, maar dan komt de volgende bus er alweer aan voor een rondleiding. Werk aan de (pompoenen)winkel!

400 soorten en ze kunnen allemaal gegeten worden (foto: Omroep zeeland )