Bakx mist periodetitel; Boere opnieuw trefzeker

In de Keuken Kampioen Divisie is voetballer Istvan Bakx er met Go Ahead Eagles niet in geslaagd de eerste periodetitel te winnen. De middenvelder uit Vlissingen won wel met Go Ahead Eagles met 2-0 van SC Cambuur, maar zag de periodetitel naar Sparta Rotterdam gaan.

Istvan Bakx van Go Ahead Eagles (rechts) in duel met Sai van Wermeskerken van SC Cambuur (foto: Orange Pictures) Bakx (foto boven) speelde zijn 250e competitiewedstrijd in Nederland, maar kon het jubileumduel geen extra tintje geven door de eerste periodetitel te winnen. Die ging naar Sparta Rotterdam, dat met 3-2 van Telstar won. Tom Boere FC Twente won met 1-0 van Almere City door de zevende competitietreffer van Tom Boere uit Terneuzen. Boere (foto) staat op de topscorerslijst nu op de gedeelde vijfde plaats. Tom Boere (links) scoorde tegen Almere City zijn zevende treffer van dit seizoen (foto: Orange Pictures) Hekkensluiter Dordrecht, getraind door Gerard de Nooijer uit Oost-Souburg pakte met 2-2 een punt bij Jong PSV. Het was voor FC Dordrecht het eerste punt in een uitwedstrijd dit seizoen. Aanvaller Siebe Schets uit Vlissingen viel in de tweede helft in, toen FC Dordrecht nog met 2-0 achterstond.